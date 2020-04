"No vamos a permitir que expongan a los trabajadores a cualquier precio"

Un gran revuelo se armó esta mañana en el centro cuando un empresario decidió abrir igual sus locales de zapatería, sin tener la habilitación, e intervino la Asociación de Empleados de Comercio junto a la policía.

"Aquel trabajador que no tiene habilitación y si le pasa un accidente cuando va a trabajar no tiene ningún tipo de cobertura. Están exponiendo a los trabajadores a cualquier precio y no lo vamos a permitir", dijo Miguel Aolita en LA BRÚJULA 24.

"El empresario Ricardo Lemos, que tiene más de 14 zapaterías en Bahía, les dijo a los empleados que iban a trabajar igual porque así lo disponía. Cuando me enteré de eso me comuniqué con la policía y con la municipalidad", relató.

Posteriormente Aolita dijo en el programa Tal Cuál Es que "había bajado las persianas y mandó a un empleado de intermediario. A lo último apareció y dijo que tenía dos empleados por comercio pero había más de 20 en uno solo. La policía le explicó que estaba rompiendo la ley y cuando no estábamos yendo detectamos en otro comercio de él que tenía empleados adentro".

"Por más que tenga 14 comercios no vamos a permitir eso. Tienen que tomar conciencia que hay normativas que se tienen que cumplir y que no se pueden evadir", aclaró.

Por último se refirió al sistema de venta online que aún no entró en vigencia en Bahía, pero anticipó que "cuando se habilite podrán ir solamente dos personas por local y de 9 a 12 horas. Sólo para preparar los pedidos. El reparto lo tiene que hacer el propio dueño del comercio o un servicio contratado".