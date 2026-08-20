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Qué significa "farmear aura", la tendencia de TikTok que ya tiene batallas en plazas

La expresión surgió del lenguaje de los videojuegos, se popularizó entre los más jóvenes en las redes sociales y ahora dio lugar a competencias presenciales.

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“Farmear aura” se convirtió en una de las expresiones más repetidas en TikTok, Instagram y otras redes sociales. Lo que comenzó como una forma de describir acciones que transmiten seguridad, carisma o estilo dio un paso más: jóvenes comenzaron a organizar competencias en plazas y espacios públicos para demostrar quién tiene más “aura”.

El término combina dos conceptos. “Farmear” proviene del mundo de los videojuegos y hace referencia a acumular recursos, experiencia o puntos, mientras que “aura”, en este contexto, representa la presencia o imagen que proyecta una persona frente a los demás.

Así, alguien puede “ganar aura” por una respuesta ingeniosa, una actitud segura, una pose o simplemente por resolver con naturalidad una situación incómoda. En sentido contrario, cometer un error, quedar en una situación incómoda o perder la compostura puede significar “perder aura”. De allí también surgieron expresiones como “+1000 de aura” o “aura infinita”.

La tendencia dejó de limitarse a los videos y comentarios en internet. En las últimas semanas comenzaron a realizarse las denominadas “batallas de aura”, encuentros en los que dos o más participantes se enfrentan sin contacto físico y disponen de algunos segundos para llamar la atención del público mediante caminatas, poses, bailes, gestos o improvisaciones.

No existe un reglamento único. En algunas competencias el ganador surge de los aplausos y gritos de quienes observan, mientras que otras utilizan sistemas de eliminación hasta llegar a una final. La premisa es mantener el personaje y generar una reacción mayor que la del rival.

El fenómeno tomó impulso especialmente en Brasil, donde se organizaron encuentros con cientos de participantes. También se registraron convocatorias en México y la tendencia comenzó a circular en Argentina y otros países de América Latina a partir de videos publicados en las redes.

La combinación de humor, competencia y videos breves facilitó su expansión. Una expresión nacida dentro del lenguaje digital terminó así transformándose en una actividad presencial que reúne a jóvenes para competir por un premio simbólico: demostrar quién tiene más “aura”.

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