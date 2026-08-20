Qué significa "farmear aura", la tendencia de TikTok que ya tiene batallas en plazas

“Farmear aura” se convirtió en una de las expresiones más repetidas en TikTok, Instagram y otras redes sociales. Lo que comenzó como una forma de describir acciones que transmiten seguridad, carisma o estilo dio un paso más: jóvenes comenzaron a organizar competencias en plazas y espacios públicos para demostrar quién tiene más “aura”.

El término combina dos conceptos. “Farmear” proviene del mundo de los videojuegos y hace referencia a acumular recursos, experiencia o puntos, mientras que “aura”, en este contexto, representa la presencia o imagen que proyecta una persona frente a los demás.

Así, alguien puede “ganar aura” por una respuesta ingeniosa, una actitud segura, una pose o simplemente por resolver con naturalidad una situación incómoda. En sentido contrario, cometer un error, quedar en una situación incómoda o perder la compostura puede significar “perder aura”. De allí también surgieron expresiones como “+1000 de aura” o “aura infinita”.

La tendencia dejó de limitarse a los videos y comentarios en internet. En las últimas semanas comenzaron a realizarse las denominadas “batallas de aura”, encuentros en los que dos o más participantes se enfrentan sin contacto físico y disponen de algunos segundos para llamar la atención del público mediante caminatas, poses, bailes, gestos o improvisaciones.

No existe un reglamento único. En algunas competencias el ganador surge de los aplausos y gritos de quienes observan, mientras que otras utilizan sistemas de eliminación hasta llegar a una final. La premisa es mantener el personaje y generar una reacción mayor que la del rival.

El fenómeno tomó impulso especialmente en Brasil, donde se organizaron encuentros con cientos de participantes. También se registraron convocatorias en México y la tendencia comenzó a circular en Argentina y otros países de América Latina a partir de videos publicados en las redes.

La combinación de humor, competencia y videos breves facilitó su expansión. Una expresión nacida dentro del lenguaje digital terminó así transformándose en una actividad presencial que reúne a jóvenes para competir por un premio simbólico: demostrar quién tiene más “aura”.