Polémica: intendente de Puan reparte ropa de trabajo con su nombre y el gremio pide retirarla

Una polémica se generó en Puan luego de que trabajadores municipales comenzaran a recibir indumentaria laboral con el nombre del intendente Diego Reyes impreso en las prendas, situación que derivó en un reclamo formal de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM).

Las chombas llevan la inscripción “Gestión Intendente Lic. Diego Reyes”, además de la identificación municipal. Desde el gremio cuestionaron que ropa adquirida con recursos públicos incluya el nombre del jefe comunal y reclamaron que la leyenda sea retirada.

Diego Reyes, intendente de Puan

La presentación fue realizada el pasado 13 de agosto y lleva la firma del secretario adjunto de AOEM, Juan Cruz Goñi. Allí, el sindicato exigió al Ejecutivo “el retiro y discontinuación inmediata de la leyenda en toda la ropa provista”.

Para la entidad gremial, la inscripción excede la identificación institucional del Municipio y supone utilizar indumentaria financiada con fondos públicos para promocionar a la gestión de gobierno. En ese sentido, cuestionó que el nombre del intendente aparezca en elementos que deben ser utilizados diariamente por los empleados.

El sindicato también le otorgó al Ejecutivo municipal un plazo de diez días hábiles para informar quién autorizó la incorporación de la frase, cuál fue el criterio utilizado y adoptar medidas para corregir la situación. En caso contrario, anticipó que podría recurrir a organismos de control, entre ellos el Tribunal de Cuentas bonaerense.

En su presentación, AOEM sostuvo además que la medida podría vulnerar principios de neutralidad estatal y disposiciones vinculadas con el uso de bienes públicos. También hizo referencia a la Ley de Ética Pública y a la normativa provincial que regula el empleo municipal, aunque esos planteos corresponden por el momento a la interpretación formulada por el gremio.

La entrega de indumentaria a los empleados ya había sido presentada por Reyes como una de las políticas de su administración. En marzo, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente señaló que en 2025 se había proporcionado ropa laboral y adelantó la compra de buzos, camperas y otros elementos para este año.