Estos son los trabajos que corren riesgo de desaparecer por la IA

Los peligros de la Inteligencia Artificial sobre el mercado laboral han copado muchos titulares durante los últimos meses, especialmente a raíz de que los modelos que existen en el mercado son cada vez más inteligentes y están más desarrollados. Sin embargo, hasta ahora, todo eran rumores y posibilidades, sin datos reales, que estaban en manos de las propias empresas de IA, que son las que tienen el control y la información sobre el uso que se realiza de sus modelos.

Hace algunas horas, Anthropic, el que es uno de los modelos de IA más utilizados en el día a día, ha publicado lo que ha bautizado como el “Índice de Exposición a la IA”. Se trata de un estudio que analiza el impacto que tiene la IA en los distintos sectores basándose en el histórico de consultas de Claude. De este modo, ha podido radiografiar qué perfiles profesionales están más expuestos a la automatización.

Las diez profesiones más expuestas a la IA

La firma de IA ha estudiado cómo Anthropic es capaz de sustituir a distintos perfiles profesionales y qué capacidad tiene para asumir tareas que actualmente desarrollan las personas. Su estudio revela que muchas profesiones se quedan fuera del alcance de la IA, como son las tareas físicas o aquellas que requieren presencia física, como ocurre con los abogados que necesitan representar a clientes en tribunales.

Estas son las 10 profesiones que van a estar más expuestas a ser completamente sustituidas:

Programadores Representantes de servicio de atención al cliente Analistas de datos Especialistas de registros médicos Analistas de mercado y especialistas de marketing Representantes de ventas Analistas financieros Analistas y control de calidad de software Analistas de seguridad de la información Especialistas en soporte técnico de usuario



Como podemos comprobar, los campos de la informática y de las finanzas son dos de los más afectados, junto con el marketing. Son tres ámbitos de trabajo en los que las herramientas de IA que existen actualmente van a poder ofrecer un buen rendimiento, llegando a sustituir a las personas que trabajan de ellos.

No obstante, también conviene recordar que este listado se puede quedar obsoleto en cualquier momento, puesto que a medida que la IA se desarrolle todavía más, puede impactar en una mayor cantidad de profesiones. Por lo que es cuestión de tiempo que comprobemos cómo algunas de ellas pueden variar.

¿Se está produciendo ya este cambio?

En muchas ocasiones nos hemos referido al impacto de la IA en el mercado laboral, pero no sabemos exactamente cuándo se podría producir este cambio. Según la información que ha publicado Anthropic, en Estados Unidos todavía no se ha observado ningún impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral. De hecho, las tasas de desempleo de los trabajadores que se ocupan de tareas como las que hemos mencionado previamente se mantienen estables si se comparan con los registros históricos. Por lo tanto, en el momento actual todavía no se habrían producido despidos por este motivo.

No obstante, lo que sí que se aprecia es que existe una importante ralentización de los niveles de contratación en personas de entre 22 y 25 años. Es decir, que el impacto de la IA en el mercado laboral no se está traduciendo en más despidos, sino en procesos de contratación mucho más lentos. Las empresas ya no quieren solo añadir nuevos perfiles profesionales, sino que buscan contratar únicamente al talento que sea necesario para poder aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial.

Según los datos que arroja dicho estudio, todo parece indicar que a partir de ahora se buscarán perfiles que sean capaces de incorporar la IA a sus flujos de trabajo y los empleados actúen como supervisidores del trabajo que están realizando con estas nuevas tecnologías. Evidentemente, a medida que se incorporen estas profesiones, existirá una menor dependencia de tener que contar con tantos trabajadores en la plantilla y se apostará por una contratación mucho más controlada en aquellas áreas que sean críticas y en las que la IA no tenga tanto impacto.

El dominio de la IA será clave para el trabajo

Como hemos podido comprobar, es inevitable que la Inteligencia Artificial consiga aumentar su presencia en el mercado laboral y sea cada vez más utilizada en todo tipo de sectores. Se trata de un cambio en el modelo actual tal y como lo conocemos que impactará en una gran cantidad de sectores, con especial protagonismo en los que ya hemos mencionado. Sin embargo, todavía estamos lejos de conocer el alcance exacto que tendrá.

A medida que se continúe desarrollando esta tecnología, podremos conocer si existe la posibilidad de que a la lista anterior se sumen nuevas profesiones que puedan estar en peligro como consecuencia del desarrollo alcanzado.

De momento, lo único que parece seguro es que el mercado laboral pasa por, irremediablemente, estar al tanto de todas las herramientas de Inteligencia Artificial que existan en el mercado. A medida que las empresas comprueben cómo pueden mejorar su rendimiento incorporando aplicaciones específicas, lo lógico es pensar que únicamente buscarán a perfiles profesionales que sean capaces de añadir estas herramientas a su día a día con el objetivo de incrementar su rendimiento.

Con información de Anthropic/ADSLZone