Milei hablará ante empresarios con foco en la reactivación y las inversiones

El presidente Javier Milei se presentará este jueves ante empresarios en la 23ª edición del Council de las Américas, donde el Gobierno buscará transmitir confianza sobre la marcha de la economía y las perspectivas de recuperación de la actividad.

El encuentro, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se realizará desde las 9 en el Alvear Palace Hotel. Milei será el encargado de cerrar la jornada con un discurso previsto para las 12.30, en el que se espera que defienda el rumbo económico de su administración.

La apertura estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Posteriormente hablará el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene prevista su exposición para las 9.45.

Caputo mantuvo en la previa una reunión con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, en la que analizaron las reformas económicas, los proyectos de inversión y las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina.

La jornada tendrá además un bloque dedicado a la minería, con la participación de los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, junto con empresarios vinculados a los sectores del cobre y el oro. El lema elegido para esta edición es “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”.

También habrá un panel sobre energía con los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, acompañados por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Más tarde expondrán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

Uno de los ejes que llevará el Gobierno ante los empresarios será la reciente flexibilización de los créditos en dólares. Desde este miércoles, ese tipo de financiamiento dejó de estar limitado únicamente a compañías exportadoras y puede alcanzar a empresas de otros sectores.

Las firmas que tomen esos préstamos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial, una disposición con la que el Ejecutivo también apunta a generar una mayor oferta de dólares en ese segmento.

El oficialismo también buscará mostrar avances en materia inflacionaria. El INDEC informó que los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, una variación inferior a la registrada el mes anterior y que fue destacada públicamente por Milei.

Con ese escenario, tal como señala TN, el discurso presidencial estará dirigido principalmente a despejar las dudas del sector privado sobre la velocidad de la recuperación económica, mientras el Gobierno apuesta a la desaceleración de la inflación, la expansión del crédito y la llegada de nuevas inversiones como motores para una reactivación más sostenida.