Liga Oro: se jugó la primera fecha del segundo tramo

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro puso en marcha este jueves el segundo tramo de la temporada con seis encuentros y triunfos de Liniers, Pueyrredón, Villa Mitre, Independiente, Pacífico y Bahiense del Norte.

Una de las diferencias más importantes de la jornada se registró en el encuentro donde Liniers derrotó por 90 a 53 a Napostá.

Pueyrredón también comenzó con una victoria contundente al superar a Leandro N. Alem por 86 a 62, mientras que Villa Mitre se impuso como visitante ante Estudiantes por 95 a 73.

El encuentro más ajustado de la fecha se disputó en el Norberto Tomás. Allí, Independiente venció a Olimpo por 82 a 76.

Por su parte, Pacífico derrotó a Estrella por 79 a 62 y Bahiense del Norte hizo lo propio frente a Barrio Hospital, al que superó por 73 a 62.