El viento se hará sentir en la ciudad y trae un fuerte descenso de temperatura

Una jornada de condiciones cambiantes se prevé para el territorio bahiense y la región, con un aspecto distintivo, según reveló el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"El dato positivo es que continuará el cielo mayormente despejado, aunque lo negativo será la circulación del viento fuerte que se hará sentir en especial en Monte Hermoso"; expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que las ráfagas del sector sur se van a afianzar en los minutos previos al mediodía, por lo que la temperatura máxima quedará acotada a guarismos cercanos a los 16 grados por la tarde.

Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostica una brisa mucho más leve del cuadrante sudoeste, siguiendo con la tendencia en baja del termómetro, siempre con el sol brillando casi a pleno.