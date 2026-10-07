Murió Piero, autor de "Mi viejo" y referente de la canción social latinoamericana

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, luego de permanecer internado durante dos días.

Nacido en Italia y radicado en la Argentina, desarrolló una extensa carrera desde la década del ’60 y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción popular y social latinoamericana.

Según informó TN, el artista fue especialmente identificado con temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, composiciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria y fueron adoptadas por varias generaciones.

A lo largo de su carrera también compartió escenarios y grabaciones con importantes referentes de la música argentina, entre ellos Mercedes Sosa y León Gieco.

En abril de este año había realizado una serie de conciertos en Bogotá, donde volvió a presentar canciones de La sinfonía inconclusa del mar, uno de sus trabajos más recordados, acompañado por actores y bailarines.

Días antes de su muerte, Piero había realizado además una publicación en redes sociales para agradecer la inclusión de su voz en “Io Vengo” durante la apertura de un desfile de Saint Laurent en París.

Con una obra atravesada por la canción de autor, el compromiso social y una fuerte identidad latinoamericana, Piero deja un repertorio que continúa asociado a algunos de los grandes himnos populares de las últimas décadas.