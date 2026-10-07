Una misión de EE.UU. llegó al país para impulsar inversiones del Corredor Andes-Atlántico

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, recibió a la misión norteamericana que desde el lunes 5 de octubre recorre el país para avanzar en la implementación del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral orientada a mejorar la infraestructura que conecta las zonas productivas con los puertos del Atlántico y que incluiría una conexión entre Bahía Blanca y Vaca Muerta.

La comitiva está integrada por representantes del Departamento de Estado, el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). La agenda contempla reuniones con autoridades, referentes privados y actividades vinculadas al transporte, la energía, la minería y los minerales críticos.

La delegación es encabezada por Katrien Hinderdael, directora de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado, y también participan Danielle Monosson, directora de la Oficina de Brasil y Cono Sur; Ryan Berg, de la DFC, y Carter Mateer, de EXIM.

El martes 6 de octubre, el canciller Pablo Quirno recibió a los funcionarios en el Palacio San Martín. Allí se analizaron los pasos necesarios para poner en marcha el corredor, anunciado el 23 de septiembre en Nueva York junto al subsecretario de Estado Christopher Landau.

“Recibimos a una delegación conjunta del Departamento de Estado, el Exim Bank US y la DFC en el Palacio San Martín con el objetivo de avanzar en la implementación del Corredor Andes-Atlántico”, explicó Quirno, quien agregó que el Gobierno apunta a “movilizar inversiones en proyectos estratégicos en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnología en nuestro país”.

Lamelas definió la visita como el paso siguiente al anuncio del acuerdo. “Corredor Andes-Atlántico: del anuncio a la acción”, escribió en X, y sostuvo que el compromiso entre ambos países “se traduce en hechos”.

Dentro del capítulo del proyecto referido al transporte, el documento difundido en septiembre por la Oficina del Vocero de la Casa Blanca señala que Argentina prepara nuevos proyectos ferroviarios de cargas, entre ellos conexiones desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca, además de enlaces con puertos del área metropolitana de Buenos Aires y terminales estratégicas de la Hidrovía.

"Los proyectos de transporte mejorarán el traslado de energía, minerales y productos agrícolas hacia los mercados. Argentina prepara proyectos ferroviarios de carga adicionales, entre ellos conexiones desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca", indicaron los estadounidenses en una gacetilla.

Con información de Infobae / La Brújula 24