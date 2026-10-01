La inflación desaceleró en Bahía Blanca y fue del 1,22% en septiembre

La inflación de septiembre fue del 1,22%, según el relevamiento del IPC Online. El dato representó una baja de 0,57 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había alcanzado el 1,79%, y se convirtió en el registro mensual más bajo de la serie presentada desde septiembre de 2025.

En términos relativos, el ritmo de aumento de los precios se redujo cerca de un 32% respecto del mes anterior. El relevamiento contó, además, con un incremento considerable en la cantidad de variedades y precios incluidos en el muestreo.

La inflación interanual también mostró una baja. Pasó del 27,01% registrado en agosto al 25,68% en septiembre, lo que significó una reducción de 1,33 puntos porcentuales.

El comportamiento de los últimos meses muestra una tendencia interanual descendente, aunque con variaciones mensuales. En julio, la inflación había sido del 1,26%; en agosto aceleró hasta el 1,79% y en septiembre volvió a ubicarse prácticamente en los niveles de julio.

Educación fue el rubro que más aumentó durante septiembre, con una suba del 2,11%. En segundo lugar se ubicaron alimentos y bebidas, con un incremento del 1,92%. Ambos capítulos quedaron por encima del nivel general.

Esparcimiento registró una variación del 1,15%, mientras que transporte y comunicaciones aumentó 1,09%. Atención médica y gastos para la salud avanzó 1,05% y equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,81%.

Por debajo se ubicaron otros bienes y servicios, con una suba del 0,38%, e indumentaria, con apenas un 0,27%.

Vivienda y servicios básicos fue el único rubro que terminó septiembre con una variación negativa, del 0,16%. La baja estuvo vinculada principalmente al comportamiento de los alquileres, mientras que los combustibles para la vivienda aumentaron 1,18%.

La composición de la inflación también cambió respecto de agosto. Educación continuó entre los capítulos con mayores incrementos, aunque desaceleró considerablemente desde el 4,47% hasta el 2,11%. Alimentos y bebidas, en cambio, prácticamente mantuvo su ritmo: pasó del 1,93% al 1,92%.

La desaceleración del índice general estuvo vinculada principalmente al comportamiento de los restantes rubros, entre ellos vivienda, equipamiento del hogar, esparcimiento, salud y transporte.

Si bien sin una tabla de incidencias no es posible establecer con precisión cuánto aportó cada capítulo al índice general, alimentos volvió a ubicarse entre los principales rubros con aumentos, con una variación mensual del 1,92%.