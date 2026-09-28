"No hay recesión": Milei defendió el rumbo económico y relativizó la caída de la actividad

El presidente Javier Milei negó que la Argentina atraviese una recesión y aseguró que la economía está mostrando “una desaceleración del ritmo de expansión”, en medio de cuestionamientos por el comportamiento de la actividad y el mercado laboral.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario afirmó que el país atraviesa cambios estructurales y que ese proceso genera diferencias entre sectores. “Hay sectores que se expanden y sectores que se contraen”, sostuvo, al tiempo que rechazó modificar el programa económico por el retroceso de algunas actividades.

Milei también apuntó contra quienes reclaman una suba del tipo de cambio. Según expresó, pedir un dólar más alto implica impulsar una reducción del poder adquisitivo: “Son unos cobardes porque piden tipo de cambio alto y están pidiendo gente más pobre”.

Otro de los puntos abordados fue el consumo. El jefe de Estado aseguró que se encuentra “en máximo histórico”, aunque reconoció que cambiaron las modalidades de compra de los argentinos y mencionó, entre otros factores, el crecimiento del comercio electrónico.

En relación con el empleo, relativizó el impacto de la tasa de desocupación del 7,9% y señaló que ese registro se ubica por debajo del promedio histórico del país. Además, afirmó que durante su gestión se generaron más de 500 mil puestos de trabajo y que la cifra ascendería a unos 600 mil en el sector privado si se excluye la reducción del empleo público.

El Presidente también buscó llevar tranquilidad respecto de la situación financiera. Aseguró que las necesidades de financiamiento del sector público están cubiertas hasta fines de 2027 y afirmó que la probabilidad de un default durante su mandato es “cero”.

Por último, reconoció que existe dolarización de carteras y que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos, aunque atribuyó esas tensiones a la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.