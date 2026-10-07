Deportes
El próximo superclásico ya tiene fecha y hora
Se disputará en la Bombonera el primer domingo de noviembre.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la agenda del Torneo Clausura hasta la fecha 15 y por consiguiente oficializó que la próxima edición del Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15 en la Bombonera.
Con ambos equipos peleando por cumplir sus objetivos en la recta final de la tabla anual, el cruce podría ser clave no solo por la definición del título, sino por la carrera rumbo a la Copa Libertadores, al igual que ocurrió en 2025.
A su vez, se dio a conocer la fecha en la que el Xeneize se medirá con Independiente y el Millonario con Racing por la jornada 14. Ambos cruces están estipulados para el domingo 25 de octubre, el primero en el Libertadores de América a las 17 y el otro para las 19.15 en el Monumental.
De esta forma, ambos llegarían con descanso de una semana para el cruce interzonal, por lo que estarán en igualdad de condiciones en este ámbito. De todas formas, el mes del cuadro de la Ribera estará algo más cargado por la serie por semifinales de la Copa Sudamericana que lo medirán con Vasco da Gama.
La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue el 19 de abril por el Apertura en el Monumental, en esa ocasión, fue victoria por la mínima de la visita tras un gol de penal de Leandro Paredes.
Desde aquel entonces, los planteles de ambos pasaron por grandes cambios, por empezar, ya no están Claudio Úbeda y Eduardo Coudet sino Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio. A su vez, será el primer Superclásico para figuras como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano, entre otros.
Fuente: TyC Sports
El próximo superclásico ya tiene fecha y hora
Estudiantes irrumpieron en la Secretaría de Educación en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Se anticipa un jueves con tiempo inestable
Más de la mitad de los bahienses con créditos en cadenas de comercios está en mora
Última estadística oficial: cuál es la principal causa de muerte en la Argentina
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Violencia extrema: dos detenidos por golpear a un hombre con una llave francesa
-
Noticias B13 horas ago
Viudo negro al ataque: un hombre denunció que lo desmayaron y desvalijaron
-
Noticias B9 horas ago
Gastón Pauls vuelve a Bahía con una charla gratuita sobre adicciones
-
La región9 horas ago
"Hay que pensar una obra en Monte para 20, 30 o 40 años"
-
Noticias A11 horas ago
Bahiense estafado con entradas truchas: “Duele ver a tu hija llorando al lado de una valla"
-
El Tiempo15 horas ago
La lluvia se instala en Bahía y promete quedarse por unas cuantas horas
-
Noticias B10 horas ago
Video: el momento en que dos hombres intentan forzar la puerta de una concesionaria
-
Noticias B15 horas ago
Un paro provincial de ATE afecta el dictado de clases en Bahía