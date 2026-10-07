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Bahiense estafado con entradas truchas: “Duele ver a tu hija llorando al lado de una valla"
Pablo es uno de los que se quedó con las ganas de ver la despedida de Messi. "Los tickets eran mellizos", recalcó. Y desligó de toda culpa a quienes le vendieron el paquete: "Ellos también fueron engañados".
La ilusión de cumplir el sueño de su hija de 11 años terminó en lágrimas para Pablo, un bahiense que viajó a Buenos Aires para presenciar el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina y descubrió recién en los molinetes del estadio que las entradas que había comprado eran falsas.
“Me vieron ahí llorando porque vi a mi hija de 11 años que no la pude hacer entrar. Después de todo el esfuerzo que hicimos, nos dimos cuenta de que las entradas eran truchas”, relató, todavía afectado por lo ocurrido.
Según explicó, los tickets tenían una apariencia prácticamente idéntica a los originales y no presentaban, a simple vista, ninguna señal que permitiera advertir la estafa. El problema apareció al intentar ingresar al Monumental.
“En el molinete el aparato decía que eran entradas mellizas. Figuraba como si alguien ya hubiera ingresado al estadio antes”, contó. Pablo aseguró que llegaron alrededor de las 17.20 y que, para ese momento, el mismo código QR ya había sido utilizado.
La situación no habría afectado solamente al contingente que partió desde Bahía Blanca. De acuerdo con su testimonio, en los alrededores del estadio había grupos provenientes de distintas provincias que atravesaban el mismo problema.
“Había nueve micros de Chaco, Formosa, Jujuy y Corrientes. Hay gente que pagó la entrada un millón de pesos y se vio estafada. Era un mundo de gente afuera de la cancha de River”, describió.
En el caso del contingente bahiense, estimó que unas 125 personas quedaron sin poder ingresar. Pablo aclaró, además, que no responsabiliza a quienes organizaron el viaje, ya que anteriormente habían coordinado traslados para encuentros de Eliminatorias y Copa América sin inconvenientes.
“Los chicos a los que les compramos las entradas se dedican a armar colectivos y nunca tuvieron problemas. No es culpa de ellos. Seguramente tengan un proveedor y ellos también fueron estafados”, sostuvo.
Padre e hija permanecieron en las inmediaciones del Monumental hasta último momento, con la esperanza de encontrar alguna solución. Finalmente, no pudieron presenciar el encuentro.
Para Pablo, sin embargo, la pérdida económica quedó en segundo plano frente a la frustración de la nena. “Nosotros somos laburantes, no nos sobra nada. No nos despertamos y decimos ‘vamos a ver a Messi’, porque no tenemos el poder económico para ir a un partido en cualquier momento”, expresó.
Y resumió el momento que más lo golpeó: “Duele ver a tu hija de 11 años llorando al lado de una valla”.
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