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Según Creebba, la inflación en Bahía fue del 1,7% en septiembre
Acumula 21,8% en el año. Salud, indumentaria y vivienda registraron las mayores subas del mes, mientras que alimentos y bebidas tuvo el incremento más bajo.
La inflación en Bahía Blanca fue del 1,7% durante septiembre, según el último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba). El dato representa una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al 2% registrado en agosto.
Con este resultado, el aumento acumulado de precios en los primeros nueve meses de 2026 llegó al 21,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 30,7%.
El capítulo que más aumentó durante septiembre fue Salud, con una suba del 3,1%. Dentro de ese rubro se destacaron los incrementos en servicios prepagos y auxiliares, que treparon 6,3%, además de elementos para primeros auxilios (2,4%), medicamentos (2,1%) y servicios médicos y odontológicos (1,1%).
En segundo lugar se ubicó Indumentaria, con un avance del 3%, impulsado principalmente por la ropa exterior para mujer, que subió 12,5%. También aumentaron las telas (4,4%), la ropa interior femenina (4%) y los artículos de relojería y joyería (2,7%).
Vivienda registró una variación del 2,6%, principalmente por aumentos tarifarios, que promediaron el 3%, y por los mayores costos de materiales y mano de obra. En tanto, Esparcimiento subió 2,5%, Educación 1,9%, Bienes y servicios varios 1,8%, Transporte y comunicaciones 1,6% y Equipamiento y funcionamiento 1,3%.
El menor incremento correspondió a Alimentos y bebidas, con una variación del 1%, 1,4 puntos porcentuales menos que en agosto. Entre los productos con mayores subas aparecieron manteca y crema (11,4%), destilados y licores (11%) y frutas secas y en conserva (10,8%).
Al analizar una canasta de 20 alimentos básicos, el Creebba detectó fuertes diferencias. El tomate aumentó 16,7%, la papa 15,7% y la leche fresca 11,6%. En sentido contrario, el agua mineral cayó 13,6%, el pollo 9,1% y los fideos secos 2,7%.
Entre los precios relevados, el kilo de papa pasó de $2.671,13 a $3.089,31, el tomate de $3.638,75 a $4.245, mientras que el litro de leche fresca alcanzó los $2.181,94. Por su parte, el kilo de carne vacuna se ubicó en $16.883,12 y prácticamente no tuvo variación mensual, con una suba de apenas 0,2%.
Otro dato relevante fue la diferencia entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,1%, mientras que los servicios subieron 2,8%, mostrando una dinámica de precios considerablemente más alta en este último grupo.
En cuanto a las categorías, los productos estacionales registraron un aumento del 4,5%, los regulados del 2,4% y la inflación núcleo se ubicó en 1,3%, dos décimas por debajo del mes anterior.
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