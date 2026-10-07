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Viudo negro al ataque: un hombre denunció que lo desmayaron y desvalijaron
Ocurrió en avenida La Plata al 1600. La víctima reveló que lo conoció mediante una aplicación de citas y que lo último recuerda es que el sujeto le rozó su rostro mientras tomaban mate.
La Policía investiga un robo ocurrido durante la noche del martes en una vivienda de avenida La Plata al 1600, donde un hombre de 43 años denunció que perdió el conocimiento después de encontrarse con una persona a la que había conocido a través de una aplicación de citas.
Según informó el Comando de Patrullas, el episodio fue denunciado alrededor de las 21.15, cuando efectivos acudieron al domicilio tras un llamado al 911.
La víctima relató que había conocido mediante Grindr a un hombre de entre 30 y 40 años, con quien acordó un encuentro en su vivienda.
De acuerdo con su testimonio, ambos compartieron el mate y, en un momento, el visitante le habría rozado el rostro. Poco después comenzó a sentirse mal hasta perder el conocimiento.
Cuando recuperó la conciencia, advirtió el faltante de un teléfono celular Samsung A21, joyas, $20.000, ropa interior y un proyector. También constató que había perdido el acceso a aplicaciones de dinero, correo electrónico y WhatsApp.
Una amiga que llegó al domicilio cerca de las 20.25 lo encontró acostado y, al advertir su estado, dio aviso al servicio de emergencias.
Personal médico acudió al lugar para asistirlo, mientras que la investigación quedó a cargo de la Comisaría Quinta. La causa apunta ahora a determinar qué sustancia pudo haber sido utilizada y a identificar al autor del robo.
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