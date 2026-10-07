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La lluvia se instala en Bahía y promete quedarse por unas cuantas horas
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la región lo divulgó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24
El cielo gris será una constante en la mitad de semana del ambiente bahiense y la región, tal como lo desmenuzara el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Hoy será uno de los días más complicados de la semana, por los chaparrones y tormentas de variada intensidad, con mejoras temporarias que serán muy puntuales", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima quedará más acotada a raíz de la ausencia de sol, con un pico que va a llegar apenas a los 17 grados, con viento moderado del sector sudeste.
Por último, el profesional anticipó que para el jueves se pronostica un panorama muy similar, aunque las precipitaciones comenzarán a disiparse luego del mediodía, siempre con el cielo mayormente cubierto.
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