La lluvia se instala en Bahía y promete quedarse por unas cuantas horas

El cielo gris será una constante en la mitad de semana del ambiente bahiense y la región, tal como lo desmenuzara el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Hoy será uno de los días más complicados de la semana, por los chaparrones y tormentas de variada intensidad, con mejoras temporarias que serán muy puntuales", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima quedará más acotada a raíz de la ausencia de sol, con un pico que va a llegar apenas a los 17 grados, con viento moderado del sector sudeste.

Por último, el profesional anticipó que para el jueves se pronostica un panorama muy similar, aunque las precipitaciones comenzarán a disiparse luego del mediodía, siempre con el cielo mayormente cubierto.