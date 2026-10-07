Detuvieron a dos menores que intentaban robar una moto

Dos adolescentes fueron detenidos la tarde de este miércoles por sustraer una moto en la vía pública.

Se trata de dos menores de 14 y 16 años, quienes violentaron el tambor de arranque del vehículo estacionado en la primera cuadra de 19 de Mayo al 176.

El personal de la Policía Local, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), logró la captura de ambos jóvenes en Fuerte Argentino al 700.

Durante el procedimiento se secuestró un destornillador y la motocicleta Honda Wave. Intervinieron la UFIJ N.º 2, el Juzgado de Garantías del Joven N.º 2, la Defensoría del Joven N.º 3 y la Comisaría Segunda.