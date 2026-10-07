Estudiantes irrumpieron en la Secretaría de Educación en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Más de cien estudiantes ingresaron este miércoles por la tarde a la Secretaría de Educación, en el Palacio Sarmiento, durante una protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación había comenzado con una sentada frente al edificio de Pizzurno 935, pero luego parte de los participantes atravesó los accesos y permaneció en el vestíbulo.

Los manifestantes reclamaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y anunciaron inicialmente que permanecerían en el lugar hasta obtener una respuesta. Además del financiamiento universitario, plantearon pedidos vinculados con las Becas Progresar, el boleto educativo, políticas de salud mental y mayores recursos para residencias y comedores.

La protesta se produjo un día después de que el juez Martín Cormick hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA y ordenara aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno anticipó que apelará esa resolución.

MÁS DE 100 ESTUDIANTES IRRUMPIERON EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Reclaman por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida había iniciado con una sentada frente al Palacio Pizzurno, pero, poco después, más de 100 manifestantes ingresaron al establecimiento. Tras conocerse el suceso, Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA, defendió el reclamo, pero cuestionó la iniciativa. La medida llega un día después del fallo del juez Martín Cormick, que había hecho lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA y ordenó que se aplique la Ley de Financiamiento, y de la réplica del Gobierno, que adelantó que apelará esa decisión. (+) en Clarín: https://t.co/MUaSD5wEBs — Clarín (@clarincom) October 7, 2026

“Hace un año se aprobó en el Congreso una ley que el día de hoy no se cumple”, sostuvo Isabel González, una de las estudiantes participantes. “Ya no sabemos qué más hacer, estamos desesperados, no tenemos ninguna respuesta”, agregó.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la decisión oficial de apelar el fallo, aunque también rechazó el ingreso de los manifestantes al edificio. Consideró que la medida “está mal” y que no resulta “democrática”, al tiempo que repudió cualquier episodio de violencia o escrache.

Pasadas las 20.30, el Ministerio de Capital Humano informó que el inmueble había sido evacuado tras un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal.

La cartera anunció además que presentará una denuncia judicial por lo que calificó como una “toma violenta del Palacio Sarmiento” y afirmó que durante la protesta se produjeron daños al patrimonio público.

“Ante estos hechos, el Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente”, señaló el comunicado oficial.

La protesta ocurrió además en la previa de la Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre.

Con información de Clarín