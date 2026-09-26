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Más de 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto
El Banco Central informó que la demanda de divisas se mantuvo elevada durante agosto, aunque registró una baja respecto de julio.
Más de 1,7 millones de personas compraron dólares en el mercado oficial durante agosto y adquirieron en conjunto U$S 2.853 millones, de acuerdo con el último Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La cantidad de compradores se mantuvo por encima de los 1,7 millones, aunque el volumen operado mostró una baja frente a julio, cuando las adquisiciones habían alcanzado los U$S 3.319 millones, el nivel más alto de 2026.
Durante agosto, además, unas 734.000 personas vendieron moneda extranjera por U$S 390 millones. De esta manera, las compras netas de billetes por parte de personas humanas se ubicaron en U$S 2.463 millones.
A ese movimiento se sumaron egresos netos por U$S 469 millones correspondientes a transferencias de divisas sin fines específicos.
Una parte de los dólares adquiridos permaneció dentro del sistema financiero argentino. De aproximadamente U$S 2.600 millones en billetes y moneda extranjera sin destino específico, unos U$S 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales.
Otros U$S 700 millones fueron destinados a incrementar activos en el exterior, mientras que alrededor de U$S 900 millones se utilizaron para consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta relacionados con turismo, servicios y otros pagos corrientes.
Con los datos de agosto, las compras brutas acumuladas durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzaron los U$S 20.898 millones.
Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, implementada en abril de 2025, las compras brutas de dólares llegaron a U$S 47.290 millones. Durante ese período, las personas vendieron U$S 6.947 millones, lo que dejó una demanda neta de divisas de U$S 40.343 millones.
Fuente: A24
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