"Estamos para ayudar al intendente"

Con la economía paralizada en época de cuarentena, Leonardo Valente y el pastor Luis José presentaron una carta dirigida al intendente Héctor Gay con diez propuestas para los sectores económicos más afectados por la crisis ante el coronavirus.

“Hablamos como ex candidatos a intendentes pero también como empresarios. Manifestamos lo que escuchamos con cotidianeidad. Por ejemplo, una pyme mía está parada y la otra con un ritmo muy lento. Es un hecho político pero también es un llamado de gente que vive esta problemática todos los días”, argumentó Leonardo Valente en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“Desde el viernes no me contacté más con el intendente pero lo importante es que las cosas se hagan. Nosotros en la carta no le pedimos dinero, sabemos que plata no hay. Pedimos empatía, ejecutividad y el planteo de que la municipalidad no puede hacer nada”, agregó en el programa Tal Cuál Es.

“Pedimos que se ponga un responsable de la municipalidad con beneficios provinciales y nacionales. Un intermediario que sea línea directa”, manifestó.

“También pedimos una mesa online, para que se sienten y nos escuchen. Si se organiza bien se sacan buenas ideas y no sería solo catarsis. La producción debe ser importante para todos los intendentes. Apoyamos la política de salud y seguridad, pero también debemos tener propuestas para una flexibilización bahiense de la cuarentena”, sostuvo Valente.

“Son todas medidas sin erogación y de sentido común, estamos para ayudar y poner el hombro con buena leche”, finalizó.