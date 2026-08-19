El presidente del BCRA defendió los cambios en los créditos en dólares a empresas: "Ayudará a las pymes"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió los cambios que amplían la posibilidad de otorgar créditos en dólares a empresas y aseguró que la medida puede generar nuevas alternativas de financiamiento para las pymes y el sector inmobiliario.

La nueva normativa comenzó a regir este miércoles y flexibiliza las condiciones bajo las cuales los bancos pueden prestar en moneda extranjera. Bausili aclaró que desde el organismo no esperan un crecimiento descontrolado de este tipo de préstamos, sino que buscan ampliar las herramientas disponibles manteniendo criterios de prudencia financiera.

“¿Qué es lo que anticipamos? ¿Que va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada”, sostuvo durante una conferencia organizada por la Fundación FIEL. En cambio, consideró que el cambio puede resultar favorable para “el sector de desarrollos inmobiliarios y las pymes”.

El funcionario explicó que una parte significativa de los ahorros de los argentinos se encuentra dolarizada o destinada a bienes raíces y que el objetivo es generar mecanismos que permitan canalizar esos recursos hacia el financiamiento de actividades productivas.

Bausili mencionó particularmente la situación de pequeñas y medianas empresas que poseen activos en el exterior que podrían utilizar como respaldo para conseguir financiamiento, pero que hasta ahora encontraban restricciones regulatorias para acceder a préstamos bancarios en dólares.

El titular del Central aseguró que la flexibilización fue diseñada buscando evitar los riesgos que estuvieron presentes durante otras crisis económicas. “Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero haciéndolo en un contexto bien prudente”, expresó.

Durante su exposición, Bausili también se refirió al proyecto del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Entre los cambios mencionó la intención de limitar el financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro, restringir la transferencia de utilidades y fortalecer la protección institucional de su directorio.

“Queremos que el Banco Central sea una institución técnica y no politizada”, sostuvo el funcionario al explicar los objetivos de la reforma.

Finalmente, tal como señala TN, Bausili se mostró optimista respecto de la evolución de los precios y afirmó que el equipo económico espera que la inflación mensual vuelva a ubicarse por debajo del 2% durante los próximos meses. Según planteó, las presiones registradas durante el primer trimestre fueron transitorias y dejaron de tener el mismo impacto durante la segunda mitad del año.

De todas maneras, advirtió que la situación internacional continúa siendo un factor de riesgo para la economía argentina, principalmente por una eventual desaceleración de los principales socios comerciales o por una suba del costo internacional de la energía.