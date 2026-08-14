Poder adquisitivo en Bahía sigue sin recuperarse: cuánto cayó en la primera mitad del año

El poder adquisitivo de los trabajadores bahienses marcó una caída de 1,9% en el primer semestre del año, de acuerdo con el Índice de Salarios que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).

Aunque "se evidenció un incremento real del poder adquisitivo del 0,6% mensual tanto en abril como en junio, no alcanzaron para recomponer las pérdidas sufridas de los meses anteriores", señala el informe.

Detallaron que los salarios reales del sector formal de la economía local finalizaron el primer semestre del año con un retroceso acumulado del 1,9% mientras que la variación interanual entre junio del corriente año e igual período de 2025 cayó 3,7%.

El comportamiento del salario real vuelve a poner el foco en la situación de los ingresos en Bahía Blanca, en un contexto en el que otros indicadores locales también evidencian dificultades, como la caída del empleo privado .

El informe señala que hay "una tendencia (de caída) que comenzó hacia mediados de 2025 y da muestras de no poder revertirse de forma contundente a medida que avanza el corriente año".