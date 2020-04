"Estaba repartiendo huevos de pascua cuando la chocaron"

Pablo es el cuñado de Natalia Corradi, la mujer que el último viernes había sufrido un fuerte accidente con su moto en Indiada y D'Orbigny, y que falleció el sábado por la anoche en el Hospital Penna.

En el medio del dolor de toda su familia relató en LA BRÚJULA 24 que "ella venía en moto de Harding Green bajando para repartir unos huevos de pascua. Mientras que el hombre -Clemente Ibarra, de 64 años- venía por D'Orbigny. Pero el hombre cruzó Indiada como viene y él dijo en todo momento que no miró, incluso a la policía. No había ni una frenada en el lugar del choque, porque yo fui después. No alcanzó a frenar".

Además contó que Ibarra nunca llamó para saber el estado de salud de Natalia. "Mi cuñada estaba muy mal y él nunca llamó. Y cuando lo ubicamos nos dijo que no llamó a nadie porque tenía miedo que lo puteen".

"Hay dos testigos que vieron que el hombre cruzó a 60/70 kilómetros sin mirar. El impacto fue tremendo", agregó en el programa Tal Cuál Es.

Por último, dijo que en el momento del accidente "Natalia iba con un amigo que estaba viviendo con ella. Él quedó ileso y contó que en el momento del choque Natalia le dijo que `lo abrace´ porque sabía el impacto que iba a venir. Llevaban casco pero se les salió por el impacto. Fue un desastre", sentenció.