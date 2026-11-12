Otro día muy caluroso en Bahía: las lluvias podrían llegar por la noche

Bahía Blanca y gran parte de la región tendrán este jueves una jornada marcada por el calor y un progresivo aumento de la inestabilidad, que hacia el final de la tarde y durante la noche podría dar lugar a tormentas fuertes.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien explicó a La Brújula 24 que el día comenzará con buenas condiciones meteorológicas, estabilidad y viento del sector norte, lo que favorecerá un importante ascenso de la temperatura.

"Vamos a empezar la jornada con estas buenas condiciones de tiempo, con características de estabilidad y con ascenso térmico", señaló el especialista, quien estimó que la máxima se ubicará entre los 29 y 30 grados.

Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de las horas. La nubosidad aumentará progresivamente y hacia el final de la tarde comenzarán a desarrollarse condiciones favorables para la formación de lluvias, chaparrones y tormentas.

"Recordemos que esas tormentas pueden llegar a ser fuertes. Hay una alerta meteorológica para la tarde-noche de hoy en la región", advirtió De Benedictis, quien recomendó prestar especial atención a la evolución de los fenómenos.

La inestabilidad no estará limitada a Bahía Blanca. También alcanzará a Monte Hermoso, las zonas serranas y sectores de las provincias de Río Negro y La Pampa, con precipitaciones de variada intensidad.

El meteorólogo aclaró que las tormentas llegarán después de que se alcance la temperatura máxima del día, por lo que el calor será uno de los protagonistas de las primeras horas de la jornada.

En cuanto al viernes, anticipó que las condiciones comenzarán a mejorar lentamente, aunque las precipitaciones todavía podrían mantenerse durante la primera mitad del día.

La temperatura máxima descenderá levemente y se ubicará entre los 27 y 28 grados, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de algunas lluvias y chaparrones.

"Mañana va a ser mucho más débil la actividad de las precipitaciones, pero de todas maneras van a estar presentes algunas lluvias, sobre todo en la primera mitad del día", concluyó De Benedictis.