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Fuerte choque entre dos motos: uno de los conductores resultó herido de gravedad
Ambos hombres fueron trasladados al Hospital Municipal.
Dos motociclistas resultaron heridos la tarde de este viernes luego de un fuerte choque en el barrio Noroeste; uno de ellos debió ser trasladado de urgencia al hospital.
El hecho ocurrió en Bolivia y Juan Molina, cuando impactaron las dos motos, una Honda CG conducida por Franco Abudaya (31) y una modelo 110 cc en la que transitaba Matías Romero del Río.
Ambos hombres fueron trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica, en especial Abudaya, que presentaba las lesiones más graves.
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