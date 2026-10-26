Hospitalizan a una mujer tras un fuerte choque en el barrio Napostá

Una mujer de 31 años resultó herida la tarde de este lunes en un choque en el que fue impactada de atrás por otro auto en el barrio Napostá.

Los equipos de emergencia trasladaron a Antonela Galesio al Hospital Municipal debido a politraumatismos producto de la colisión ocurrida en 12 de Octubre y 19 de Mayo cerca de las 16:30, cuando iba a bordo de un Citroën Cactus.

El conductor que la impactó fue identificado como Luciano Baraldi, quien estaba al mando de un Fiat Toro. Por el momento no se detalló la mecánica del choque, y se investiga como lesiones culposas.