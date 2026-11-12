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Secuestran un arma y droga en dos allanamientos por el robo de una bicicleta
Ocurrió ayer. Un adolescente de 17 años fue identificado por la posible participación en el asalto y otras dos personas quedaron demoradas.
Personal de la Comisaría Séptima realizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Los Aromos al 2800, en el marco de una investigación por un robo cometido con armas de fuego. Los procedimientos permitieron secuestrar un revólver, cocaína y marihuana, además de identificar a un adolescente y demorar a otras dos personas.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de un joven que aseguró haber sido interceptado en la vía pública mientras se encontraba con un grupo de amigos. Según su testimonio, varios sujetos armados, entre ellos un menor de edad, los amenazaron y le sustrajeron una bicicleta Topmega rodado 29 de color amarillo flúor.
A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos que fueron realizados por integrantes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Patrullas.
En el primero de los domicilios, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 y demoraron a un adolescente de 17 años, señalado como uno de los presuntos participantes del asalto, para notificarlo de las actuaciones judiciales.
Durante la inspección también encontraron 10 gramos de cocaína y una balanza de precisión en una de las habitaciones. Por este motivo, fue demorada Martina Luján Silva, de 22 años, por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
En la segunda vivienda, ubicada en la misma cuadra, no se encontraron elementos vinculados directamente con el robo investigado. Sin embargo, los policías incautaron un envoltorio que contenía 7,2 gramos de marihuana y demoraron a Benicio Schwaner, de 19 años, también por una presunta infracción a la ley de drogas.
En la causa intervienen la UFIJ N° 19, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, todos pertenecientes al Departamento Judicial Bahía Blanca.
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