Fuerte choque en Villa Mitre: un auto terminó sobre la vereda y de milagro no atropelló a nadie

Un fuerte accidente de tránsito se produjo esta mañana, minutos antes de las 8, en la intersección de Garibaldi y Rivadavia, donde chocaron un Volkswagen Suran y un Fiat Palio, ambos conducidos por mujeres.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda, aunque afortunadamente no había peatones en ese momento.

Florencia, quien manejaba el Fiat Palio, explicó que circulaba por Rivadavia cuando fue impactada por el otro automóvil, que transitaba por Garibaldi.

“Yo venía por Rivadavia y la otra mujer por Garibaldi. Me llevó por delante”, relató.

La conductora también se refirió a su estado de salud y destacó que el accidente no tuvo consecuencias más graves.

“Estoy bastante bien, pero adolorida. Menos mal que no había nadie en la vereda”, expresó.

Una ambulancia acudió al lugar para asistir a las personas involucradas, que presentaban lesiones leves.

Debido al siniestro, la circulación permanecía reducida en la intersección, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.