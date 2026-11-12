Murió Jorge Montejo, el recordado "Paolo el Rockero": tenía 68 años

El humorista y actor Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como “Paolo el Rockero”, murió este miércoles por la noche a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde se encontraba internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía.

La noticia fue confirmada por la periodista Carolina Bisgarra, cronista del programa Cortá por Lozano, quien informó que el artista atravesaba problemas de salud y permanecía hospitalizado. Su fallecimiento generó tristeza en el ambiente artístico y entre quienes lo recuerdan por uno de los personajes más populares del humor argentino.

Montejo había nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil y comenzó su carrera realizando imitaciones de músicos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas, bares y eventos privados.

Su gran salto a la popularidad llegó en 1986, cuando apareció en el programa Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. Allí presentó a Paolo, un particular personaje de estética hippie, pelo largo, vincha, morral multicolor y una voz temblorosa que rápidamente conquistó al público.

Expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “¡Qué mala onda!” se convirtieron en sus frases características y quedaron instaladas en la memoria de varias generaciones.

Hasta siempre, "Paolo, el rockero". Te vamos a extrañar, loco. Chau, persona. Chau, man. 😔 https://t.co/LJBG1kQFVj — Atrápame pasado 📺📻 (@atrapamepasado) November 12, 2026

El éxito televisivo también le abrió las puertas del cine. Participó en películas como Los bañeros más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: Como hermanos gemelos. Además, tuvo apariciones en numerosos ciclos televisivos, entre ellos Ritmo de la noche, De carne somos y, años más tarde, Peligro: Sin codificar.

A lo largo de su trayectoria también desarrolló espectáculos teatrales y proyectos musicales, aunque su nombre quedó definitivamente asociado a Paolo, el personaje que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

En sus últimos años, Montejo atravesó dificultades personales y problemas de salud que lo alejaron de la exposición pública. Instalado nuevamente en Tandil, mantuvo un perfil más bajo, aunque nunca dejó de reivindicar el cariño que el público le había brindado.

Su muerte marca la despedida de uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina de los años 80 y 90, cuya particular manera de hablar y su humor disparatado lograron trascender generaciones.