Espectáculos
El insólito accidente de Marley: le dieron puntos en el hospital
“Me llevé puesta una escalera”, dijo el conductor.
Mientras se encontraba en una panadería, Marley protagonizó un insólito accidente: se golpeó la cabeza contra una escalera y terminó en el hospital, donde le dieron puntos de sutura. En sus redes, compartió el episodio en sus redes sociales y, fiel a su estilo, le puso humor a la situación.
“No puedo más de pelotu... Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. La gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan”, relató el papá de Mirko y Milenka en un video donde se lo ve con la frente ensangrentada y vendada tras el golpe.
Según lo que contó, el incidente ocurrió cuando no advirtió la presencia de una escalera en el local y terminó chocando de lleno. Los empleados lo asistieron de inmediato con alcohol y vendajes, pero la herida resultó lo suficientemente profunda como para requerir atención médica especializada.
“Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio”, ironizó en su publicación, aunque el accidente anterior ocurrió en Tailandia. “Premio a el bolu… del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi”, agregó entre risas.
Con la frente vendada y ya en el sanatorio, sumó una reflexión sobre su historial de golpes: “Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos”. El video que compartió en sus redes cierra con una imagen suya diciendo simplemente: “Hospital”.
Fuente: TN
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