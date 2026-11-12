Marengo tras la polémica de la carpa VIP en la misa del Papa: "¡Ni siquiera estaba en Argentina!"

La polémica por la instalación de una carpa VIP durante la misa que el papa León XIV celebró el lunes en el barrio porteño de Palermo sumó un nuevo capítulo, luego de que Rocío Marengo saliera a desmentir categóricamente su supuesta participación en el sector reservado para celebridades y funcionarios.

La modelo y conductora utilizó su cuenta de Instagram para expresar su malestar después de que su nombre apareciera en distintas publicaciones que mencionaban a los invitados que habrían disfrutado de comodidades especiales durante la celebración religiosa.

"Me da mucha tristeza tener que hacer esta aclaración, especialmente en un momento tan lindo y significativo como fue la visita del Papa a nuestro país", expresó Marengo, según publicó el medio chileno Chilevisión.

La artista fue contundente al negar cualquier vinculación con el espacio exclusivo: "¡No estuve ahí! ¡Ni siquiera estaba en Argentina!", aseguró, al aclarar que se encontraba en Chile cuando se desarrolló la ceremonia.

La controversia se desató luego de que trascendiera la instalación de una carpa VIP en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde el pontífice encabezó una multitudinaria misa. El espacio contaba con protección frente a las condiciones climáticas, una ubicación privilegiada y servicio de catering, cuyo presunto financiamiento con fondos públicos generó cuestionamientos.

En las listas que circularon aparecieron nombres de personalidades del espectáculo y la política, entre ellas Yanina Latorre, Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Zulemita Menem y Jorge Macri.

Sin embargo, Marengo insistió en que fue incluida erróneamente y cuestionó la difusión de información sin verificar.

"Que el mensaje del Papa no se pierda entre tanta polémica. Que la fe nos una y no nos enfrente", manifestó en su publicación.

Finalmente, volvió a remarcar su ausencia con un mensaje dirigido a quienes difundieron su nombre: "Dejen de cortar y pegar. No estuve. No estoy en Argentina".

El episodio se suma a las repercusiones que generó la organización del sector preferencial durante la visita de León XIV, una controversia que terminó involucrando a distintas figuras públicas y que desvió parte de la atención del acontecimiento religioso.