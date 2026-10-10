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Se quedó dormido, cruzó de carril y terminó contra un paredón en Villa Arias
Viajaba solo y sufrió un golpe en uno de sus brazos.
Un joven bahiense de 21 años protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este sábado en Villa Arias, cuando regresaba desde Punta Alta.
El hecho ocurrió alrededor de las 7, a la altura de El Castillo, a pocos metros del control de Policía Vial. El conductor circulaba a bordo de un Ford Fiesta gris luego de dejar a una amiga en la vecina ciudad.
“Venía bien en el auto, me dormí, me crucé de carril, ahí me desperté, pegué el volantazo y terminé acá”, contó el joven en declaraciones radiales.
Tras la maniobra, el vehículo volvió a su carril, salió hacia la banquina y avanzó en diagonal hasta impactar contra uno de los paredones laterales de El Castillo.
Como consecuencia del choque, el auto sufrió importantes daños en su parte frontal, que quedó orientada hacia Punta Alta. El conductor, en tanto, manifestó dolor en uno de sus brazos producto del golpe.
Afortunadamente, al momento del despiste no circulaban otros vehículos en sentido contrario. El rodado permaneció en el lugar durante varios minutos, a la espera de la llegada de una grúa.
Con información de El Rosalenio
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