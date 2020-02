Detienen a un hombre por venta de drogas sintéticas

Maximiliano Enrique Ferretti, quien en noviembre de 2018 había sido denunciado por drogar y violar a una joven, fue detenido esta tarde acusado de comercialización de estupefacientes, particularmente éxtasis y mdma (metanfetamina).

El operativo se llevó a cabo hoy por efectivos de Prefectura en O'Higgins al 600. En el lugar secuestraron elementos de interés posiblemente vinculados a delitos de índole sexual, que será objeto de investigación. Además, se encontró un vehículo importado marca Audi, pesos y dólares.

Ferretti había sido denunciado por el novio de la víctima, quien en aquella ocasión y en diálogo con LA BRÚJULA 24 contó detalles de lo sucedido aquel 24 de noviembre en el bar Prisma, ubicado en Mitre al 400.

"Estábamos tomando algo y llegaron una amigas de ella. Venían con este tipo que siempre me pareció extraño porque tiene como 40 años y anda con chicas mucho más chicas".

"En determinado momento me fui porque estaba muy cansado y le dije a mi novia que me llamara por cualquier cosa. Ella se quedó con sus amigas y la verdad que había una suerte de confianza con esta persona -el presunto violador- porque no era la primera vez que lo veía", explicó.

Luego, recordó, se desataría la pesadilla. Es que la víctima se comenzó a sentir mal y le pidió al hombre que estaba en el grupo que la llevara. Pero nunca llegaría. "Se despertó desnuda en la casa de este Ferreti, en O´higgins al 600, y la estaba tocando mientras se masturbaba".

"Ella se quiso ir, pero él la agarró y no la dejaba salir. Le hizo lo que quiso el sinvergüenza. La corrió por toda la casa hasta que logró zafarse. Salió sin ropa a la calle y se encontró a un policía y un chico que estaba descargando mercadería en un local", detalló Javier.

Y agregó: "Me llamaron como a las 6 de la mañana y la escuchaba a ella llorando de fondo. Me acerqué corriendo porque casualmente vivo a la vuelta y la encontré con la boca toda rota y en shock. Ella no se acuerda mucho, pero sospecha que le puso algo en la bebida".

Ferretti negó en aquella oportunidad los cargos, mencionando que había sido la chica quien lo había buscado.

"Todo lo que pasó entre nosotros fue consensuado", mencionó.

"Él -por el denunciante- se fue del bar porque nos vio que estábamos juntos", y aclaró que "ella estaba muy mal porque el tipo es un celoso que no la deja hacer nada", había explicado.

"Cuando llegué la ví que estaba llorando y me dijo que se habían peleado", señaló el acusado. Y respecto de los dichos sobre el uso de drogas, indicó que "yo no consumo absolutamente, pero ella me pedía".

"Esto es todo una mentira del novio, yo no secuestré ni violé a nadie. Éramos amigos y hubo besos, pero jamás todo eso que se dijo", completó.