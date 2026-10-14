Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción

Un joven de 25 años, oriundo de Monte Hermoso, fue detenido en Bahía Blanca después de que la Policía encontrara en su poder numerosas herramientas que habían sido robadas de una obra en construcción.

El procedimiento se realizó el lunes 12 de octubre, pasado el mediodía, en el barrio Grünbein, durante tareas de prevención y patrullaje desarrolladas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos interceptaron a Rodrigo La Ferrara, quien llevaba distintas herramientas cuya procedencia no pudo justificar. Entre los elementos secuestrados había una soldadora marca Lüqstoff con su correspondiente máscara, dos amoladoras DeWalt y Black & Decker, un taladro percutor y una caja organizadora de herramientas, ambos de la firma DeWalt.

También recuperaron un hacha de hierro y un prolongador eléctrico de 12 metros.

A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar, los uniformados establecieron que la totalidad de los objetos coincidía con los denunciados como robados el pasado 7 de octubre.

El damnificado era un trabajador de la construcción al que le habían sustraído sus herramientas de una obra ubicada en el mismo sector de la ciudad.

La Ferrara fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado por el delito de encubrimiento.