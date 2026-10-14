Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado

Un nuevo dato surgió en la investigación por la muerte de Galo Ochoa, el hombre de 48 años que fue hallado sin vida este martes en su casa de Punta Alta, cuando la Policía se disponía a detenerlo en el marco de una causa por abuso sexual contra un adolescente de 17 años.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, Ochoa se había presentado horas antes en la comisaría para averiguar si existía alguna denuncia en su contra. Sin embargo, los efectivos no le proporcionaron información sobre la investigación que estaba en marcha.

El episodio ocurrió poco antes de que se concretara el procedimiento judicial en su vivienda, donde finalmente fue hallado ahorcado. Por eso, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Ochoa decidió quitarse la vida ante la posibilidad de volver a prisión.

No obstante, todavía deben completarse las pericias correspondientes para establecer las circunstancias de su fallecimiento y confirmar que no existió participación de otras personas.

La causa que motivó el allanamiento se inició a partir de una denuncia por abuso contra un adolescente de 17 años, quien habría sido drogado, golpeado y sometido sexualmente por dos hombres en una vivienda de Punta Alta.

A partir del relato de la víctima y de los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia había ordenado una serie de medidas que incluían el procedimiento en el domicilio de Ochoa.

El hombre tenía antecedentes penales por la muerte de Matías Streitenberger, el joven al que atropelló durante la madrugada del 1° de enero de 2018 mientras conducía alcoholizado y a gran velocidad.

Por aquel hecho, el Tribunal en lo Criminal N° 3 lo condenó en agosto de 2019 a 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Además, recibió una inhabilitación de 10 años para conducir.

Ochoa había recuperado la libertad en julio de 2025, tras acceder a un beneficio penitenciario por buena conducta.

Su reciente visita a la comisaría constituye ahora un elemento relevante para reconstruir sus últimas horas, aunque todavía no está determinado qué conocimiento tenía sobre la denuncia ni qué circunstancias lo llevaron a la muerte. Las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las pericias y de las actuaciones judiciales pendientes.