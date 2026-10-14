El Centro de Veteranos abre sus puertas a socios adherentes: "Es para todos los que amen Malvinas"

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca puso en marcha una campaña para incorporar socios adherentes con el objetivo de garantizar la continuidad de la institución y de las actividades vinculadas con la defensa de la soberanía, la educación y la memoria sobre el conflicto de 1982.

“El socio adherente tiene como objetivo dar continuidad a todo este trabajo que lleva casi 45 años de instalar Malvinas en la sociedad”, dijo Guillermo de la Fuente, presidente de la entidad, en el programa Nunca es Tarde de La Brújula.

De la Fuente señaló que, con el paso de las décadas, las funciones del Centro también fueron modificándose. En sus primeros años, la prioridad estuvo puesta en acompañar a los excombatientes, realizar trámites y reclamar derechos laborales y sanitarios. Luego comenzó un trabajo más amplio en establecimientos educativos y otros ámbitos de la comunidad.

“Empezamos a dar charlas y de pasar a relatar nuestras vivencias en Malvinas empezamos a estudiar Malvinas desde otro lugar, a darle más sentido a lo que es la soberanía. Malvinas es un peldaño para hablar de soberanía, porque es el hecho más reciente de lucha por soberanía”, dijo.

El dirigente explicó que actualmente algunos de los integrantes más jóvenes del Centro tienen más de 60 años, mientras que otros veteranos ya alcanzaron los 90. Por eso, consideró necesario que nuevas generaciones comiencen a participar de la institución.

“Nosotros no somos eternos y la causa tampoco es nuestra”, resumió De la Fuente, quien destacó que en los últimos años comprobaron un creciente interés de vecinos por colaborar con la institución, especialmente durante campañas solidarias realizadas durante la pandemia, temporales e inundaciones.

A diferencia de experiencias desarrolladas en otros puntos del país, donde comenzaron a incorporarse hijos y nietos de veteranos, el Centro bahiense decidió no limitar el ingreso por vínculos familiares.

“Nosotros consideramos que esto no es una cuestión de sangre. Esto es una cuestión de convicción. Es una causa que no podemos restringir a una cuestión de sangre. Esto es para todos los argentinos que amen Malvinas, que amen la soberanía, que amen a su patria y quieran formar parte del centro”, afirmó.

De la Fuente dijo que se trata de una iniciativa surgida en Bahía Blanca y señaló que, al menos dentro de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, es el primer centro que impulsa una apertura de estas características.

La cuota mensual fue fijada en $10.000 y, según explicaron, estará destinada a facilitar actividades de los adherentes y ampliar la participación social del Centro, entre ellas acciones junto con sociedades de fomento, comedores y otras instituciones.

Los interesados pueden acercarse personalmente a la sede de Falcón 971 o comunicarse al 454-8118, generalmente entre las 10 y las 14 o 15.