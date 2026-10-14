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Liga Oro: Napostá venció a Bahiense en un duelo de escoltas

Se completó la novena fecha.

| 🕒 4 mins. de lectura.

La novena fecha de la segunda parte de la Liga de Oro del básquetbol bahiense se completó este miércoles con cinco encuentros, entre los que sobresalieron la victoria de Napostá ante Bahiense del Norte por 75 a 57 y la contundente caída del líder Estrella frente a Pueyrredón por 87 a 60.

Napostá se quedó con una nueva edición del duelo que protagonizaron ambos equipos en la final del primer tramo de la temporada y que además estaban como escoltas del líder de la tabla.

En tanto, Pueyrredón dio uno de los resultados salientes de la jornada al superar por 27 puntos a Estrella, que llegó a la fecha ubicado en lo más alto de las posiciones. También ganó Liniers, que en el Hernán Sagasti derrotó a Estudiantes por 78 a 67.

Por su parte, Alem se impuso como visitante ante Barrio Hospital por 100 a 87, mientras que Pacífico consiguió el marcador más alto de la fecha al vencer a Independiente por 109 a 91 en el William Harding Green.

La jornada había comenzado el lunes con el triunfo de Olimpo ante Villa Mitre por 79 a 76, como visitante y en tiempo suplementario, luego de que igualaran en 66 durante los 40 minutos reglamentarios.

Pos. Equipo PG PP Pts.
Estrella 72 26 (10)
Napostá 63 25 (10)
Bahiense del Norte 63 24 (9)
Pueyrredón 63 23,5 (8,5)
Pacífico 63 23 (8)
Liniers 63 23 (8)
Villa Mitre 54 22,5 (8,5)
L.N. Alem 45 20,5 (7,5)
Olimpo 36 19,5 (8,5)
10°Estudiantes 27 19,5 (7,5)
11°Independiente 27 17,5 (6,5)
12°Barrio Hospital 18 17 (7)
Playoffs Play-in Permanencia
PG: partidos ganados. PP: partidos perdidos. Entre paréntesis, puntos del segundo tramo.
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