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Barrio 9 de Noviembre: arrestan a cuatro jóvenes por circular armados en un auto
El procedimiento se realizó durante la madrugada en Rosales al 2400. La Policía secuestró un revólver calibre 32 con seis municiones.
Cuatro sujetos quedaron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia durante el procedimiento policial realizado esta madrugada, luego de que se encontrara un arma de fuego en el vehículo en el que circulaban.
El operativo se llevó a cabo minutos después de la medianoche, cuando efectivos de la Policía Local y del Comando de Patrulla interceptaron un Volkswagen Gol Power, en Rosales al 2400. Durante la inspección del rodado los uniformados encontraron un revólver calibre 32 con seis municiones en su tambor, por lo que procedieron a su secuestro.
En el procedimiento fueron identificados Antonio Nahuel Verdugo, de 20 años, y Miguel Ángel Giménez, de 21, quienes viajaban junto a dos menores de 16. Los adolescentes adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos y se negaron a ser identificados.
Los involucrados fueron trasladados a la comisaría Cuarta, mientras que el arma quedó incautada para las actuaciones judiciales correspondientes. En la causa intervienen la UFIJ Nº 19 y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3.
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