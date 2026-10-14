El Gobierno repone los límites a la venta de tierras para desactivar la sesión en Diputados

El oficialismo en la Cámara de Diputados dio marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras y decidió incorporar dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para restablecer los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

La decisión se tomó a menos de 24 horas de la sesión especial convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU 70/23 y luego de la presión ejercida por sectores aliados, principalmente el PRO y la UCR.

El nuevo texto establece que se “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023” y que se “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737”, norma que regula la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría con 34 firmas gracias al respaldo de legisladores libertarios, radicales y del PRO. El movimiento busca, además, neutralizar la ofensiva opositora y evitar que aliados del Gobierno acompañen una sesión destinada a voltear el decreto firmado por Javier Milei.

La maniobra se produjo pocos días después de que la Corte Suprema suspendiera de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina. Pese a ese fallo, el oficialismo decidió avanzar con una solución legislativa.

Desde Unión por la Patria cuestionaron la decisión y presentaron un dictamen de minoría. Referentes del espacio acusaron a La Libertad Avanza de haber “desempolvado una media sanción” del Senado y de dictaminar “entre gallos y medianoche”.

Provincias Unidas también presentó una propuesta alternativa para derogar el artículo 154 del DNU, aunque sin acompañar el resto del proyecto sobre propiedad privada, que incluye un Registro de la Propiedad Inmueble y un mecanismo de desalojos exprés.

Mientras tanto, la oposición seguía sin asegurar el quorum para la sesión prevista para este jueves. Los cálculos ubicaban los apoyos entre 120 y 123 diputados, por debajo de los 129 necesarios.

Si la sesión no se abre, el oficialismo ya convocó a otra para el 21 de octubre, con una agenda que incluirá la iniciativa sobre propiedad privada, discapacidad, morosidad y vandalismo rural.

Con información de La Nación