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Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
Ocurrió esta mañana. Ambos conductores fueron asistidos por personal médico y los controles de alcoholemia dieron negativo.
Un incidente de tránsito entre dos automóviles se registró esta mañana en la intersección de Vieytes y Blandengues, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:25, cuando un Peugeot 208, conducido por un joven de 27 años, circulaba por Vieytes en sentido ascendente y colisionó lateralmente con un Toyota Corolla, al mando de un hombre de 45.
Tras el impacto, efectivos de la Policía Local acudieron al lugar, junto con personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias.
Los dos conductores fueron examinados por una médica, quien constató que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital. Por su parte, inspectores de Tránsito realizaron controles de alcoholemia a ambos automovilistas, que arrojaron resultados negativos.
Además, se verificó la documentación de los vehículos y sus respectivos conductores, sin que se detectaran irregularidades. Algunas líneas del transporte público de pasajeros debieron modificar sus recorridos hasta que se retiraron las unidades implicadas.
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