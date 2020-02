Aumento del boleto: Lopes criticó al peronismo por ir a la Justicia

El ex intendente Rodolfo Lopes expuso su opinión con relación a la decisión del bloque del Frente de Todos de realizar dos denuncias penales ante la Justicia, en el marco de la sesión extraordinaria desarrollada hace casi tres semanas en la que se aprobó una suba en el valor del boleto de colectivos.

Su postura quedó rubricada en un breve texto redactado esta mañana en su cuenta de la red social Twitter, donde en la primera oración ya deja en claro su pensamiento: "No se puede judicializar la política".

Y añade: "Error de cálculo, el quitar el quorum es una burla a la democracia. Salir al recinto debatir y si te toca perder que sea con las botas puestas, no se puede llorar en los portales después del fracaso".

En contacto con la redacción de este diario digital, amplió con vehemcia su pensamiento: "En mi época de concejal, yo bajaba siempre a debatir como corresponde y el que no baja es un cag.. político. Ese mecanismo de no dar quorum es una trampa a la democracia".

"Siempre fuimos minoría, cuando fui concejal sabía que perdíamos la pulseada, pero vos tenés que morir con las botas puestas, defendiendo tu postura y si ellos creían que el boleto era caro, debieron defenderlo en el recinto", consideró Lopes.

Y más furioso, sostuvo: "De dónde carajo salieron estos. Yo podía discutir acaloradamente, con tipos que lo hacían igual que yo, pero nunca una puteada. Y cuando creí tener razón la defendí hasta las últimas, después levantás la mano y, si bien sabíamos que íbamos a perder, tenés que hacer honor al lugar donde estás. Qué es eso de esconderse. Es algo que nunca ocurrió".

"Me dio mucha bronca porque no saben cómo explicarle a la gente esta pantomima. Debieron salir a decir que iban a defender la postura, a sabiendas que iban a perder porque son minoría y, así, que la gente vote mejor la próxima vez y nos de la mayoría. Es una vergüenza lo que han hecho. Y todo lo que dicen que van a hacer, se cae todo porque no tiene sustento", concluyó.

Cabe recordar que luego de la feria judicial, los miembros de la oposición en el Honorable Concejo Deliberante confirmaron la presentación que apunta contra el presidente del organismo, Fernando Compagnoni, por "abuso de poder" y la concejal que reemplazó a Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia) en aquella sesión.

Su mirada se suma a la de los juristas Carlos Baeza y Sebastián Martínez, abogados que mencionan que en el desarrollo de aquella votación no hubo ilegalidad.