Aumento del boleto: para dos conocidos abogados, no hay delito

El bloque de la oposición del Honorable Concejo Deliberante aseguró esta mañana que realizará dos denuncias penales luego de lo que fue la sesión extraordinaria del 17 de diciembre en la se votó el incremento en el precio del boleto de colectivos.

No obstante, para dos conocidos juristas de la ciudad no existe delito, al considerar que se logró el quorum necesario para llevar adelante el debate. Uno de ellos es el constitucionalista Carlos Baeza, quien --tal como se refleja en Bahía Indiscreta-- presentó sus argumentos.

Baeza aclara que la edil Gabriela Schieda, del bloque unipersonal UCR-Arturo Illia fue reemplazada por su suplente en la lista de la elección de 2017. También menciona que "no existe ninguna norma que habilita a un concejal a no dar quórum".

Y se pregunta "en base a qué dispositivo legal la concejal Schieda pretende, luego de escindirse del bloque de Cambiemos, poder formar un bloque unipersonal con validez electoral".

En tanto, su colega Sebastián Martínez también se había expresado a través de su cuenta de Twitter en una dirección similar: "Los Concejales o están presentes o están ausentes, no hay grises. Y si no están en su banca al momento de constatar -por el Presidente (del HCD)- quienes no están presentes, están ausentes".

Acá no hay usos y costumbres que valga....acá no hay vacío legal....acá me parece que hay desconocimiento de la ley.



"Acá no hay usos y costumbres que valga, no hay vacío legal. Me parece que hay desconocimiento de la ley. Ser concejal no es solo sentarse. Ser Concejal debería conllevar conocer mínimamente la norma que regula la actividad", señalaba Martínez hace algo más de un par de semanas en la red social Twitter.