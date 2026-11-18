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Inter reveló el plan con Lautaro Martínez y cuándo podría jugar
El delantero bahiense se recupera de una lesión muscular que lo dejó afuera de siete partidos y de la última convocatoria de la Selección Argentina. El cuerpo técnico analiza incluirlo entre los suplentes ante Atalanta.
El delantero bahiense Lautaro Martínez dio un paso importante en su recuperación y volvió a entrenarse este miércoles junto al resto del plantel de Inter de Milán, después de permanecer más de un mes alejado de las canchas por una lesión muscular.
El capitán del conjunto italiano sufrió una distensión en los flexores del muslo izquierdo el pasado 14 de octubre, durante la derrota por 4-3 frente a Brujas por la Champions League, encuentro en el que convirtió dos goles.
Aunque logró completar los 90 minutos de aquel partido, los estudios posteriores confirmaron la lesión que lo obligó a perderse los últimos siete compromisos de Inter, incluido el clásico ante Milan.
La recuperación también le impidió formar parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni para los compromisos de la Selección Argentina.
Según informó TyC Sports, Martínez tiene posibilidades de integrar el banco de suplentes este domingo frente a Atalanta, por la duodécima fecha de la Serie A, aunque su presencia todavía no está confirmada.
El entrenador Cristian Chivu analiza administrar las cargas físicas del delantero argentino para evitar una recaída, especialmente después de varias semanas de inactividad.
En principio, el francés Marcus Thuram, quien también regresó a los entrenamientos tras superar una molestia muscular, sería titular junto a Pio Esposito, mientras que Lautaro aguardaría su oportunidad para ingresar durante el segundo tiempo.
La posible vuelta del bahiense representa una buena noticia para Inter, que atraviesa un momento decisivo en la pelea por el campeonato italiano.
Después de 11 fechas disputadas, el equipo de Milán marcha segundo con 28 puntos, apenas uno por detrás de Lazio, líder con 29. Más atrás aparecen Roma, con 27; Milan, con 24, y Como, con 23.
El encuentro del domingo ante Atalanta será importante para las aspiraciones del conjunto nerazzurro, que buscará mantenerse en la lucha por el liderazgo de la Serie A.
Mientras tanto, Lautaro continuará trabajando para recuperar su mejor condición física y volver a sumar minutos después de una lesión que interrumpió su temporada.
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