El exdiputado nacional Juan Pedro Tunessi ratificó este miércoles que en 1984 vio un cuadro vinculado con la Triple A colgado en una pared del estudio jurídico de Néstor Montezanti, quien comenzó a ser juzgado en Bahía Blanca por su presunta participación en la organización paraestatal y delitos de lesa humanidad.

"No quiero perturbar para nada el proceso, pero sí, efectivamente, eso es público, porque yo ya declaré en varias oportunidades", afirmó Tunessi, al recordar un episodio que, según sostuvo, ocurrió durante los primeros años de la recuperación democrática.

El exlegislador explicó que en aquel momento ejercía como abogado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), mientras que Montezanti representaba a personas cuyos nombramientos habían sido revocados durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Ambos profesionales mantenían posiciones enfrentadas en un conflicto relacionado con la Facultad Regional Bahía Blanca de esa universidad. "En ocasión de eso visité su estudio para discutir algunos aspectos que tenían que ver con el proceso que llevábamos adelante y ahí fue cuando vi eso firmado por Suárez Mason", relató.

Según su testimonio (que repetirá durante el proceso que comenzó hoy y se extenderá por los próximos meses), el cuadro estaba exhibido en una pared del despacho, de manera similar a los diplomas y reconocimientos profesionales que habitualmente se colocan en los estudios jurídicos.

Tunessi aseguró que no se trata de una declaración reciente y recordó que ya había relatado el episodio durante una causa judicial iniciada contra un militante del Partido Comunista conocido como "Carucha" Rodríguez.

También señaló que volvió a declarar sobre lo ocurrido durante el proceso de enjuiciamiento de Montezanti ante el Consejo de la Magistratura. "Tengo que ser coherente con lo que yo he dicho y sostengo, y además no es una creación de mi imaginación. No voy a inventar una cosa", manifestó.

El exdiputado hizo especial hincapié en el contexto histórico en el que se produjo aquella visita, apenas un año después del regreso de la democracia. "En el momento que eso ocurrió, en el año 84, vivíamos lo que yo llamo la embriaguez democrática. Estábamos en una circunstancia donde obviamente estábamos sensibilizados y todos eufóricos con el tema", recordó.

En ese sentido, explicó que el impacto de observar un reconocimiento de esas características, presuntamente vinculado con una organización responsable de numerosos hechos de violencia política, hizo que el episodio permaneciera en su memoria.

"Ver una cosa de esa magnitud, con una firma nada menos que de Suárez Mason, no parece ser una cosa que uno se pueda olvidar tan fácilmente", sostuvo.

Para Tunessi, la presencia del cuadro también reflejaba el clima de impunidad que, según su interpretación, persistía en determinados ámbitos durante los primeros años posteriores a la dictadura. "En ese momento entonces se exhibía con esa cierta impunidad, esa lógica", expresó.

Las declaraciones se producen en el marco del inicio del juicio oral contra Montezanti, acusado de integrar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y de participar en hechos de intimidación pública durante los años 1974 y 1975.

El ex camarista rechaza las acusaciones. Su defensor oficial, Gustavo Rodríguez, cuestionó precisamente el testimonio de Tunessi y sostuvo que resultaba poco creíble que una organización clandestina hubiera emitido un reconocimiento de esas características.

Frente a esos cuestionamientos, Tunessi ratificó que mantiene la versión que presentó anteriormente ante la Justicia y aseguró que el episodio ocurrió tal como lo recuerda.