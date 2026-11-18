Espectáculos
Sorpresa en MasterChef Celebrity: la inesperada decisión en la gala de eliminación
Nueve participantes se enfrentaron a un exigente desafío culinario, pero ninguno abandonó el certamen. Betular, Martitegui y Maru Botana sorprendieron con su decisión.
La gala de eliminación de MasterChef Celebrity, emitida este martes por Telefe, terminó con una inesperada decisión del jurado: ninguno de los nueve participantes que estaban en riesgo debió abandonar la competencia.
El programa conducido por Wanda Nara reunió a los concursantes que habían recibido las puntuaciones más bajas de la semana, quienes debieron enfrentar una prueba especialmente exigente para intentar conservar su lugar en el reality.
Los participantes que cocinaron con el delantal negro fueron Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina "China" Ansa, Hernán Coronel, Edith Hermida, Rocío Robles y Campi.
En esta oportunidad, el desafío consistió en preparar galletitas danesas, una elaboración que requería precisión en las cantidades, dominio de las técnicas de pastelería y una presentación cuidada.
Durante las devoluciones, Rocío Robles fue una de las participantes que recibió mayores cuestionamientos. Damián Betular comparó sus galletitas con polvorones, mientras que Germán Martitegui observó que la masa había sido procesada en exceso y no presentaba la textura adecuada.
Por su parte, Edith Hermida, quien había atravesado dificultades durante la preparación, sorprendió favorablemente al jurado. La conductora de Bendita presentó unas galletitas a las que bautizó "la catástrofe que no fue" y recibió elogios de Maru Botana, quien destacó la calidad de la masa y el resultado final.
Sin embargo, cuando llegó el momento de definir quién debía abandonar el programa, los integrantes del jurado coincidieron en que el rendimiento general había sido mejor de lo esperado.
Aunque algunas preparaciones presentaron errores, los chefs consideraron que ninguno de los participantes había tenido un desempeño lo suficientemente negativo como para justificar su eliminación.
Finalmente, Betular anunció que todos continuarían en competencia, una decisión que sorprendió tanto a los concursantes como a los televidentes. De esta manera, Rocío Robles, Edith Hermida y Campi, quienes habían quedado entre los más comprometidos de la noche, lograron conservar sus lugares en el certamen.
No obstante, el jurado advirtió que la exigencia aumentará en las próximas emisiones. "Esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil", anticiparon. Así, MasterChef Celebrity cerró una nueva gala de eliminación sin despedidas, aunque con la promesa de desafíos más complicados para los participantes que siguen en carrera.
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