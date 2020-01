Qué dijo Lautaro Martínez sobre el interés del Barcelona por contratarlo

Tras la salida de Mauro Icardi del Inter rumbo al Paris Saint Germain, la figura de Lautaro Martínez emergió rápidamente tanto en Inter como en Europa. El joven delantero surgido de la cantera de Racing atraviesa una enorme temporada y varios equipos se mostraron interesados en contratarlo.

Uno de los clubes que lo tiene en la mira desde hace varios meses es Barcelona. La prensa española asegura que el interés incrementó en los últimos días a raíz de la lesión que sufrió Luis Suárez, el centrodelantero titular del conjunto ahora comandado por Quique Setién. PlayLautaro Martínez, sobre su presente

Ante estas versiones, el atacante argentino se mostró tranquilo en diálogo con TyC Sports. “Tengo en claro que hoy defiendo la camiseta del Inter. Estoy feliz acá, la gente me quiere y yo a ellos. Si se habla de mí es porque hago bien mi trabajo. En lo que pienso es en hacer bien mi trabajo. Vivo el día a día y acá en Inter estoy cómodo”, confesó el bahiense de 22 años, que también está en carpeta del Manchester United y el Manchester City.

El punta, que lleva 10 goles en 18 partidos en la Serie A y 5 en 6 presentaciones en la Champions League, también se convirtió en una pieza clave para Lionel Scaloni en la selección argentina. No obstante, considera que aún no es alguien inamovible dentro del combinado nacional. "Tengo que trabajar para superarme en el día a día en mi club. Lo que haga en el Inter va a ser lo que me lleve a la Selección y a una nueva convocatoria. Tengo que dar prueba y clase para competir y estar en la Selección”, manifestó.

Lautaro Martínez ante Barcelona (REUTERS/Daniele Mascolo)

“La confianza de Scaloni fue fundamental. Estuve en todas las convocatorias. eso es importante para mi”, develó Martínez. El ex Racing, al ser consultado sobre Jorge Sampaoli, quien finalmente decidió no llevarlo al Mundial de Rusia, expresó: “Siempre trabajé en Racing para dar lo mejor, pero eso quedó atrás para mí. Ahora trabajo para conseguir los objetivos que tengo por delante. Estaba en un gran momento en Racing, pero el que decide es el entrenador y decidió no llevarme. Estuve en la lista de 30, pero no en la de 23. Agaché la cabeza y seguí trabajando”.

Con respecto al presente del equipo albiceleste, manifestó: “Estamos en un escalón importante. Todas las competencias son importantes. Siempre trabajamos para dar lo mejor y conseguir los objetivos que se planean”. El primer gran objetivo en el horizonte es la Copa América 2020, que se desarrollará del 12 de junio al 12 de julio en Argentina y Colombia.

Por otra parte, elogió a su compañero de ataque Romelu Lukaku, con quien forma una dupla letal en la serie A. “Me ayuda muchísimo jugar con un jugador como él. Tanto dentro como fuera es muy importante, buena persona; y eso ayuda. Tiene compañerismo. Estoy muy feliz de encontrarme con esta clase de persona. Es una gran persona, aprendo mucho de él”, comentó.

Con respecto a la lucha por el Scudetto con Juventus, afirmó: “Ellos son un club que juega bien al fútbol, con jugadores importantes, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Trataremos de hacer lo mejor”. Tras 19 jornadas, el Neroazzurro marcha en la segunda colocación con 46 unidades, dos menos que la Vecchia Signora.

