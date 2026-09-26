Se conoció el fixture de Unión Bahía para la Liga Nacional Femenina

Unión Bahía ya tiene definido su camino para el inicio de la Liga Nacional Femenina de Básquet. El flamante proyecto conformado por 9 de Julio y Bahiense del Norte debutará el jueves 15 de octubre como local frente a Boca Juniors.

La participación marcará el estreno de la fusión deportiva e institucional creada por ambos clubes para representar a Bahía Blanca en la máxima categoría del básquet femenino argentino. La plaza fue obtenida por 9 de Julio luego de conseguir el ascenso por mérito deportivo.

El Torneo Apertura comenzará para Unión Bahía con una primera ronda de seis encuentros. Después del debut ante Boca, recibirá a Peñarol de Mar del Plata el viernes 16 de octubre y posteriormente visitará a Biguá, de Neuquén, el jueves 22.

El calendario continuará el viernes 23 de octubre como visitante frente a Independiente de Neuquén. Una semana más tarde, el viernes 30, será local ante Quilmes de Mar del Plata, mientras que cerrará la primera rueda el jueves 5 de noviembre visitando a Vélez Sarsfield.

La segunda ronda comenzará apenas un día después, el viernes 6 de noviembre, cuando Unión Bahía visite a Boca Juniors. Luego recibirá a Biguá el sábado 14 y viajará a Mar del Plata para enfrentar a Quilmes el sábado 21 y a Peñarol el domingo 22.

Los últimos dos compromisos previstos serán en condición de local: el jueves 3 de diciembre frente a Independiente de Neuquén y el viernes 4 ante Vélez Sarsfield.

De esta manera, Unión Bahía afrontará seis partidos como local y otros seis como visitante en esta primera etapa de la competencia, que significará el regreso de la ciudad a la principal categoría del básquet femenino nacional.