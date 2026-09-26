Inter Miami visita a Columbus Crew antes de la despedida de Messi

Inter Miami visitará a Columbus Crew este domingo a las 20:00 (hora argentina) por la jornada 28 de la MLS. Lionel Messi estará disponible para el partido en Columbus y luego se sumará a la Selección Argentina para el amistoso del 6 de octubre ante Benín.

Inter Miami es tercero en la Conferencia Este con 46 puntos, mientras que Columbus Crew ocupa el 13° lugar con 26 puntos. El equipo de Miami registra 12 triunfos, 10 empates y cuatro derrotas, pero acumula cuatro igualdades consecutivas: 2-2 ante Atlanta United, 1-1 frente a Chicago Fire, 2-2 con Nashville y 2-2 contra San Diego.

La defensa de Inter Miami permitió 48 goles en la liga y recibe un promedio de 1,8 por partido, el 23° registro de la MLS. En ataque, el conjunto tiene un acumulado de 54,9 goles esperados y promedia 2,4 tantos por encuentro, la mejor marca del torneo. Cristian «Kily» González explicó: “En la parte defensiva hemos cometido errores muy básicos. Ahora tenemos una semana larga, después de jugar cinco partidos continuos, y tengo que trabajar especialmente ese tema muchísimo porque no quiero que me hagan goles como nos hicieron en este partido”.

Las bajas por la Fecha FIFA

La MLS mantuvo su calendario durante la Fecha FIFA y siete futbolistas de Inter Miami fueron convocados por sus selecciones: Germán Berterame, Dayne St. Clair, Matías Galarza Fonda, Fricio Caicedo, Lovens Delinois, Dániel Pintér y Alexander Shaw. A esas citaciones se suman las bajas médicas de Tadeo Allende, Telasco Segovia y Mateo Silvetti, mientras que Ian Fray está en duda por una molestia en la ingle.

Lionel Messi cerrará su ciclo en la Selección Argentina con 207 partidos y 125 goles, después de haber capitaneado al equipo en el Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024. El partido ante Benín, en el Estadio Monumental, servirá como despedida del delantero con la camiseta argentina. A Inter Miami le quedan ocho encuentros de temporada regular y busca recuperar la segunda posición, terminar entre los tres primeros y ganar la Copa de la MLS 2026.

Columbus Crew perdió a sus cuatro máximos goleadores de la temporada: Wessam Abou Ali, lesionado con una rotura del ligamento cruzado, Diego Rossi, Daniel Gazdag y Max Arfsten. Rossi se fue a Monterrey en julio, Gazdag pasó a New England en septiembre y Arfsten se marchó al Middlesbrough. El equipo de Laurent Courtois, técnico interino desde el 17 de mayo, llega tras vencer 2-0 a CF Montréal y 2-1 a Orlando City.

El historial favorece a Inter Miami, con siete victorias en 12 partidos oficiales frente a tres de Columbus Crew y dos empates. El último cruce terminó 2-2 el 1 de agosto en Fort Lauderdale, mientras que la última victoria del Crew como local fue 1-0, el 31 de agosto de 2022. El encuentro se podrá ver por Apple TV mediante la suscripción de la MLS; después, Inter Miami recibirá a DC United el 10 de octubre.

Fuente: El Intransigente