Ante las elevadas temperaturas previstas para este domingo en Bahía, los especialistas coinciden en que resulta fundamental adoptar una serie de medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Tal como informó La Brújula 24, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una máxima de 36 grados, luego de dos jornadas en las que la ciudad llegó a liderar el ranking de temperaturas de todo el país. El viernes se registraron 37,5 grados, unos 11,5 por encima de la máxima promedio de noviembre.

Si bien se esperan tormentas hacia la tarde y la noche, durante buena parte del día persistirán condiciones de mucho calor, por lo que es importante extremar cuidados, principalmente entre quienes trabajan al aire libre.

Los adultos mayores, los bebés, los niños, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a las temperaturas extremas.

Cómo cuidarse de las altas temperaturas

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.

Suspender las actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Evitar las bebidas alcohólicas y aquellas con exceso de azúcar o cafeína.

Consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes.

Permanecer en espacios frescos y ventilados.

Amamantar a los bebés con mayor frecuencia.

No dejar a niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Cuáles son los síntomas de un golpe de calor

Entre las señales de alerta se encuentran la temperatura corporal superior a los 39 grados, los mareos, las náuseas, los vómitos, el dolor de cabeza, la sequedad de la piel, la confusión y los desmayos.

Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe solicitar asistencia médica de inmediato, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, quitarle el exceso de ropa y refrescar su cuerpo con agua. No se le debe ofrecer líquidos si está inconsciente o presenta dificultades para tragar.

Por otra parte, para la noche de este domingo rige una alerta amarilla por tormentas, que podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.