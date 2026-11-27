La Policía busca intensamente a Jazmín Priscila Parra, una adolescente de 14 años que falta de su domicilio de calle Salinas Chicas al 400 desde el jueves 26 de noviembre.

Según la información difundida por las autoridades, la menor es de contextura delgada, mide 1,50 metros, tiene tez morena, cabello corto colorado y ojos marrones oscuros. Además, posee un piercing en la nariz.

Al momento de su desaparición vestía una calza y zapatillas de color negro.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deberán comunicarse al 911 o a los teléfonos de la Comisaría Cuarta: 4820826 y 4816498.